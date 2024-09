Stabilimento di Cassinetta, Caruso (FDI): “Serve chiarezza per i lavoratori e le loro famiglie”

«La vicenda che sta riguardando lo stabilimento di Cassinetta di Biandronno è dettata, anzitutto, da un forte problema di comunicazione, le relazioni praticamente azzerate con la proprietà generano una giustificabile esasperazione nei lavoratori che non sanno che il futuro possono attendere». Così, in una nota, Francesca Caruso, vicecoordinatore provinciale di Fratelli d’Italia a Varese. «Ho sentito questa mattina l’onorevole Andrea Pellicini (FDI) – spiega Caruso – che è in contatto con il Ministero competente e mi ha confermato l’assoluta sensibilità da parte del Governo su questa vicenda giungono dalla Polonia sono allarmanti così come l’incremento della produzione nella nostra provincia – che potrebbe sembrare positivo – in realtà non lascia ben sperare».

«La politica tutta – osserva – non si divida e faccia un gioco di squadra perché credo – e di questo resto convinta – che il Governo farà tutto il possibile per difendere i posti di lavoro. Quello che lascia sgomenti – ancora una volta – è la totale mancanza di comunicazione da parte della proprietà sul piano industriale che va a creare ancora più incertezza».

«E questo – conclude – non è giustificabile anche perché dietro ogni lavoratore ci sono famiglie che non possono continuare a vivere in un limbo di attesa di quello che sarà il proprio futuro lavorativo».