Taglio del nastro al Pala Cimbro di Vergiate

Il Pala Cimbro torna a essere una casa per gli sportivi di Vergiate e dei paesi vicini. La struttura comunale ha di recente attraversato un percorso di ristrutturazione guidato da Union Basketball e con il supporto dell’amministrazione comunale. Domenica 15 settembre si è festeggiata la riapertura del palazzetto con taglio del nastro e benedizione del parroco.

Union Basketball ha assunto la gestione del Pala Cimbro sottoscrivendo una convenzione di dieci. La società ha raccolto il sostegno di decine di sponsor tra le aziende di Vergiate e dei dintorni, che hanno contribuito al rinnovamento dell’edificio tramite contributi, fornitura di materiali o attraverso la realizzazione di alcuni lavori. Union Basketball condividerà l’utilizzo del palazzetto con altre società sportive del territorio come Vergiate Volley, Gr Fitness e Real Sesto.

«Un progetto – commenta il sindaco di Vergiate Daniele Parrino – portato aventi da giovani brillanti che hanno voglia di fare. Come amministrazione abbiamo fatto tutto il possibile per aiutare Union Basketball a trovare i finanziatori e a raccogliere i fondi necessari alla ristrutturazione anche attraverso un primo investimento comunale. Spero che la collaborazione tra istituzioni e privati nata intorno al Pala Cimbro possa diventare un esempio per tante altre strutture del Comune di Vergiate».

«Non è stato semplice raggiungere questo risultato – aggiunge Alberto Barbarossa di Union Basketball -. Grazie all’amministrazione e agli uffici comunali per il supporto. Abbiamo inoltre potuto contare sul sostegno delle scuole e delle società sportive con le quali condivideremo il palazzetto. Un ringraziamento va anche alle tantissime aziende, e in particolare a Segnaletica novarese, che hanno contribuito al restauro».

Il Pala Cimbro appena ristrutturato