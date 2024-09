Tenta di derubare una gelateria a Vergiate

Un nuovo tentativo di furto in una gelateria di Vergiate. Nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 settembre, un uomo ha provato senza successo a scassinare la porta d’ingresso e a entrare nel negozio durante l’orario di chiusura.

L’uomo ha tentato di aprire la porta con una chiave meccanica per diversi minuti, per poi arrendersi e allontanarsi dal negozio. Dalla gelateria non è quindi stato rubato nulla, ma la porta di ingresso (nuova, appena installata) ha subito danni importanti.

«Abbiamo denunciato il tentativo di furto alle forze dell’ordine – spiegano i gestori della gelateria -. Non è la prima volta che capita un fatto del genere. Qualcuno aveva provato di infiltrarsi nel nostro negozio anche nella notte del 23 agosto. Non sappiamo per quale motivo continuino a cercare di entrare, a quell’ora non c’è nulla da rubare nella gelateria. Siamo spaventati e ultimamente ci alziamo spesso durante la notte per controllare le riprese delle videocamere di sorveglianza».

I tentativi di furto non hanno riguardo solo la gelateria. Diversi episodi simili si sono infatti verificati sia a Vergiate che nella vicina Somma Lombardo nel corso degli ultimi mesi.