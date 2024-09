Torna il motogiro benefico della Croce Rossa di Varese

Domenica 15 settembre 2024 si rinnova la tradizione per l’ormai consueto Moto Giro organizzato dal Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana, un appuntamento dedicato agli appassionati di motociclismo che unisce la passione per le due ruote a una causa solidale.

Il ricavato dell’evento sarà infatti destinato al progetto ESORDI, finalizzato al sostegno di persone in difficoltà sul territorio: il progetto mira infatti a contrastare la povertà emergente nel territorio, offrendo supporto a persone in difficoltà. Il ricavato dell’evento sarà poi raddoppiato, grazie al contributo della Fondazione Cariplo e della Fondazione Peppino Vismara.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA E INFORMAZIONI

Il ritrovo dei partecipanti è previsto a partire dalle 8 nel Parco delle Ville Ponti, in Piazza Litta 2 a Varese, con la chiusura delle iscrizioni fissata per le 9.50. La quota di partecipazione è di 10 euro per moto e pilota e 15 per moto con passeggero.

La partenza del Moto Giro è programmata per le 10. Il percorso attraverserà diverse aree della provincia di Varese, con particolare attenzione ai luoghi di interesse aeronautico, come aeroporti ed eliporti locali. Durante il tragitto, i partecipanti faranno una sosta presso la sede SWM di Biandronno, dove sarà possibile visionare alcuni modelli di moto e partecipare a un aperitivo e a un’estrazione a premi.

L’arrivo è previsto per le 13 alla sede della Croce Rossa Italiana di Varese, in Via J.H. Dunant 2, Varese, dove sarà disponibile un pranzo con menù a base di polenta e cinghiale o polenta e gorgonzola, al costo di 10 euro bevande escluse. Il pranzo da asporto sarà disponibile a partire dalle 12.45. È gradita la prenotazione entro venerdì 13 settembre. Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare l’indirizzo email motogiro@crivarese.it o il numero +39.337.1123836.