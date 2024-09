“Tre Allegri Ragazzi Morti Expo”, i trent’anni della band in una mostra a Pordenone

Dopo un’estate di intensa attività live, che ha visto Tre Allegri Ragazzi Morti infiammare i palchi dei principali festival italiani, la band mascherata annuncia un nuovo imperdibile appuntamento: dal 7 novembre 2024 al 9 marzo 2025, presso il PAFF! – Palazzo del Fumetto di Pordenone, sarà visitabile la mostra “Tre Allegri Ragazzi Morti Expo”, dedicata al loro trentesimo compleanno.

L’esposizione, curata da Paola Bristot, offrirà ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino il fantastico mondo di Tre Allegri Ragazzi Morti, simbolo della musica indipendente italiana: musica, fumetti, animazioni e installazioni costituiscono il fulcro dell’universo poetico nato dalla matita del cantante Davide Toffolo e diventato reale nell’incontro con il bassista Enrico Molteni e il batterista Luca Masseroni.

Al Palazzo del Fumetto, i visitatori saranno accompagnati in un viaggio attraverso la dimensione sorprendente e originale della band, entrando nei disegni di Davide Toffolo, nell’atmosfera dei concerti e indossando le maschere da teschio. Inoltre, ci sarà l’opportunità di ascoltare i brani del nuovo disco di Tre Allegri Ragazzi Morti e scoprire cosa si nasconde dentro il Garage Pordenone, perché esplorare la mostra è il modo giusto per “Star con me un altro inverno a Pordenone”.

Ad anticipare l’inaugurazione, il tour europeo già annunciato, che toccherà Inghilterra, Germania, Belgio, Spagna e Svizzera.

TOUR EUROPEO

10/10 London GB – Dingwalls

11/10 Köln DE – Yuca Club

12/10 Brussel BE – Pilar

13/10 Berlin DE – Frannz Club

16/10 Barcelona ES – Sala Wolf

17/10 Madrid ES – Changó Live NEW VENUE

19/10 Lugano CH – Foce

* i biglietti acquistati per il concerto di Londra sono validi anche per la nuova venue.