“Trilocale da sogno a Gallarate”. Ma l’appartamento in realtà è a Barcellona

Un trilocale «da sogno», abbastanza economico, pronto per la vendita, a fronte di un anticipo per bloccare la vendita. Peccato che in realtà l’appartamento era a Barcellona, un alloggio per turisti.

Protagonista della segnalazione è una coppia gallaratese, che per fortuna ha “annusato” la truffa per tempo, senza cascarci.

«Ci siamo imbattuti in un trilocale da sogno, era privato ma c’era in più siti» raccontano.

Contattata direttamente, la persona che aveva inserito l’annuncio ha detto di essere in Svizzera, proponendo però di “bloccare” con un anticipo l’appartamento. Una pratica sempre più frequente, gestita anche da agenzie, ma che deve far drizzare le antenne quando l’affare è proposto direttamente da privati, seppur attraverso piattaforme note.

Il comportamento del contatto per la vendita ha insospettito la coppia gallaratese, che ha avviato una prima verifica che è relativamente semplice, ma che molti ignorano: attraverso la ricerca di Google Images (che consente di fare l’upload di una foto per verificare se esiste altrove su Internet) hanno ritrovato le stesse fotografie dell’appartamento in diversi annunci in un complesso a Barcellona.

Il (presunto) affare è andato a monte. E poche ore dopo l’annuncio è scomparso.

Mentre le immagini di quelli a Barcellona sono ancora online: l’appartamento nella foto fa infatti parte di una serie di alloggi ad uso turistico nella zona di Barcellona Sants. Alloggi anche apprezzati, a leggere le recensioni sulle diverse piattaforme.

Non è certo una novità, sia chiaro: è una truffa diffusa, applicata sia a immobili in vendita sia ad alloggi in affitto. Nel primo caso le cifre sono più consistenti, ma anche solo un “colpo” che va a segno è un bel guadagno per i truffatori. Nel caso invece di anticipi sull’affitto si parla di cifre più ridotte, ma proprio la spesa minore induce più persone a fidarsi, pur di bloccare l’alloggio considerato accessibile.

Spesso sono anche truffe che colpiscono persone che (insegnanti con nuova nomina, studenti fuori sede, persone che si trasferiscono per un periodo per lavoro) hanno urgenza di trasferirsi o di trovare una sistemazione definitiva dopo aver trovato una prima sistemazione provvisoria. Fenomeni molto frequenti soprattutto nei grandi centri a grande domanda, come Milano, Bologna, Roma e nei centri turistici. Ma che si affacciano anche in zone di provincia.