Tutto pronto: prima giornata di campionato per l’Eccellenza

La nuova stagione del campionato di Eccellenza Girone A è pronta a partire. Sfide concentrate nella giornata di domenica, tutto promette bene tranne il meteo. La prima giornata prenderà il via con una sola sfida prevista per sabato 7 settembre: Meda e Casteggio si affronteranno alle 18.00, aprendo così il campionato.

Le squadre del nostro territorio saranno impegnate domenica 8 settembre, quando però il meteo prevede forti piogge estese in tutta la giornata. Il fischio d’inizio sarà alle 15.30 su tutti i campi.

Saranno in totale quattro le sfide che vedranno scendere in campo le squadre del Varesotto. La Sestese sarà impegnata a Seveso contro la Base 96 mentre l’Ispra farà visita all’Fbc Saronno.

A Solbiate Arno la Solbiatese ospieterà il Legnano – che si è rivoluzionato nelle ultime ore (leggi qui) -, infine la Vergiatese proverà a far fruttare il turno casalingo contro la Caronnese .

Tutte le squadre sono pronte a dare spettacolo per soddisfare le aspettative non solo di loro stesse ma anche dei tifosi che attendono con ansia l’inizio stagione. Inoltre è importante per tutte le sfidanti riuscire a conquistare sin da subito i primi punti, in vista di un campionato pieno di insidie.

Già da questa prima giornata, si prevede un girone combattuto e imprevedibile. Non resta che attendere il fischio d’inizio.