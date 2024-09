Ubriachi alla guida, cinque patenti ritirate in Valbossa, controlli ad Azzate, Bodio, Brunello, Daverio e Galliate

Ubriachi alla guida, giro di vite della Polizia Locale della Gestione Associata di Azzate (comprendente Azzate, Bodio Lomnago, Brunello, Daverio e Galliate Lombardo) che ha effettuato controlli straordinari durante i weekend di settembre.

Questi controlli (nel contesto dell’iniziativa Smart City 2024 promossa dalla Regione Lombardia), finalizzati a contrastare la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze psicotrope, si sono svolti nelle ore serali e notturne per prevenire incidenti stradali. L’operazione, fortemente voluta dalla Regione Lombardia, è stata supportata da fondi destinati a potenziare i servizi di sicurezza. Solo i comandi di polizia locale ben strutturati, con almeno cinque agenti per turno e dotazioni adeguate (etilometro e drug test), potevano partecipare al protocollo di sicurezza regionale.

Durante l’operazione, sono stati controllati: 240 veicoli 87 persone sottoposte a controllo alcolemico 5 patenti ritirate 5 persone risultate positive all’alcol test 2 veicoli sottoposti a sequestro.

Complessivamente, l’intervento è stato utile non solo per reprimere le infrazioni al codice della strada, ma anche come deterrente per eventuali malintenzionati. La collaborazione dell’utenza è stata notevole, dimostrando un crescente rispetto verso le forze dell’ordine e una coscienza maggiore sui rischi legati alla guida in stato di ebbrezza. Un risultato interessante è stata l’assenza di infrazioni tra i giovani neopatentati, segno che la sensibilizzazione ha portato a una maggiore consapevolezza e responsabilità alla guida.

Il Comandante, Commissario Capo Gennaro Portogallo, ha espresso soddisfazione per l’efficacia dell’operazione, sottolineando il raggiungimento dell’obiettivo principale: prevenzione e sicurezza stradale.