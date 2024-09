Un “concept master plan” per la città di Mykolaiv, un evento a Milano

La città di Mykolaiv, situata presso la regione settentrionale del Mar Nero, prima dell’insorgere del conflitto vantava una popolazione di quasi mezzo milione di residenti. All’inizio del conflitto Mykolaiv si è trovata in prima linea sul fronte meridionale ucraino, e tuttora subisce periodici attacchi.

La fase di ricostruzione successiva al conflitto richiederà considerevoli sforzi da parte del governo ucraino, che ha cercato il supporto di UNECE (Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa) per orientare i piani di ricostruzione.

In risposta, l’UNECE ha lanciato il progetto #UN4UkrainianCities e si è rivolta ad attori internazionali specializzati in progettazione integrata e pianificazione economica, portando alla definizione delle linee guida del Masterplan per la ricostruzione e la rigenerazione urbana di Mykolaiv.

Lunedì 14 ottobre 2024 presso Auditorium Cascina Triulza a Milano, si terrà un evento organizzato dal Centro di Eccellenza sulla finanza sostenibile per le infrastrutture e le città intelligenti (ExSUF), istituito da UNECE e Università LIUC, in collaborazione con One Works Foundation. Si parlerà del progetto per la realizzazione di un nuovo “concept master plan” per la città di Mykolaiv ed altri progetti pilota.

L’evento sarà accessibile anche da remoto, con traduzione simultanea in italiano e inglese per i partecipanti online. Iscrizioni qui