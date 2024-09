Un pullman si blocca nel passaggio a livello a Casciago

Un pullman è rimasto bloccato sui binari a Casciago. È successo nel pomeriggio di mercoledì 4 settembre, prima delle 17.

Il mezzo, diretto nella vicina officina specializzata nella riparazione di bus, era trainato da un rimorchio: a causa del dislivello tra la strada e i binari sono rimasti bloccati sulle rotaie e nel frattempo sono scese le sbarre sul pullman.

Fortunatamente una squadra di addetti delle ferrovie è riuscita a sollevare le sbarre e far rallentare e fermare i treni in transito per permettere al rimorchio di manovrare e attraversare i binari.

Il tutto è avvenuto in pochi minuti e senza ripercussioni sul traffico veicolare e ferroviario.