Un weekend a Porto Ceresio al Fiammetta Beach Club, uno dei luoghi più incantevoli sulle sponde del Lago di Lugano

Fiammetta Beach Club, uno dei luoghi più esclusivi e incantevoli sulle sponde del Lago di Lugano, è pronto a regalarvi un weekend indimenticabile con evento che promette bellezza allo stato puro.

Il 28 settembre preparati a lasciarti trasportare da un’atmosfera magica, dove l’energia dell’acqua si unirà al fascino della moda e dello spettacolo.

IL PROGRAMMA DI SABATO 28 SETTEMBRE

La giornata sarà dedicata alla bellezza e all’eleganza con il prestigioso concorso Miss Blumare 2024. Le aspiranti miss si sfideranno per conquistare l’ambita fascia di Miss Blumare, in un evento che promette glamour e spettacolo. La serata sarà condotta dal brillante Thomas Incontri e avrà come ospite d’onore la vincitrice del Grande Fratello 2022, Nikita Pelizon, che si esibirà con due dei suoi inediti.

Ma la vera novità di quest’anno è la fascia di Miss Fiammetta 2024 che verrà assegnata direttamente dal pubblico. Gli spettatori, tramite smartphone, potranno votare in tempo reale la loro candidata preferita e partecipare all’estrazione di un favoloso premio: un soggiorno di 7 giorni per 4 persone. Un’opportunità unica per essere parte attiva di un evento tanto atteso.

L’evento inizierà alle 16:00, l’ingresso è gratuito ma i posti sono limitati, quindi è richiesta la prenotazione via mail all’indirizzo fiammettabeachclub@gmail.com oppure telefonicamente ai numeri 340 0055374 oppure 345 4488623.

Non perdere l’occasione di vivere una giornata all’insegna dell’adrenalina e della bellezza al Fiammetta Beach Club.

