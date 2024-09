“Uno scatto per l’autonomia”: Iris Accoglienza porta in centro a Gallarate la sua mostra fotografica

Da anni Iris Accoglienza, una Cooperativa Sociale (Onlus di tipo A), si occupa di fornire servizi socio-educativi e assistenziali a persone con un handicap psicofisico di grado lieve e medio, nel complesso dell’Aloisianum nel quartiere Ronchi.

E proprio per condividere i traguardi raggiunti nel corso del tempo che ha organizzato per sabato 21 settembre la mostra fotografica “uno scatto per l’autonomia”.

Il nome della mostra è stato scelto per rappresentare una testimonianza di come passo dopo passo sia possibile raggiungere numerosi traguardi, fatti di azioni quotidiane e momenti condivisi.

Saranno presenti all’evento Giovanna Caldiroli, presidente di Iris Accoglienza, Andrea Cassani, sindaco di Gallarate, Chiara Allai, assessora ai servizi sociali, e monsignor Riccardo Festa, prevosto della città di di Gallarate.

L’inaugurazione è prevista per le ore 11:00, seguirà poi un aperitivo.

Inoltre, durante la giornata, dalle 14:00 alle 19:00, sarà possibile partecipare a laboratori esperienziali sul tema della disabilità.

Il tutto sarà accompagnato dalla musica del gruppo “Docker 3 Band”.

La mostra sarà poi visitabile tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00 fino a sabato 28 settembre. Per qualsiasi informazione si può scrivere a: educatori@irisaccoglienza.it