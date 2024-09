Uomo morto in strada a Saronno nella notte, indagano i carabinieri

Cinquantanove anni, italiano, residente in città, con ferite compatibili con una caduta a terra o l’investimento da parte di un veicolo. Sono aperte ad ogni ipotesi le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Saronno e del nucleo Investigativo di Varese dopo che nella tarda serata di giovedì è stato rinvenuto il corpo di un uomo in via Giuseppe Frua, all’altezza del civico 39, zona semi centrale della città.

L’allarme è scattato intorno alle 23. Sul posto il 112 ha inviato diversi mezzi di soccorso sanitario: ben sue automediche coordinate da Areu metropolitana oltre ad un’ambulanza della croce rossa di Saronno.

I rianimatori non hanno tuttavia potuto fare altro se non constatare il decesso, dopo aver appurato la presenza di ferite sul corpo. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia cittadina, che hanno fatto partire le indagini sul fatto.

È aperta al vaglio l’ipotesi di una caduta a terra o di un’auto investitrice che non si è fermata.