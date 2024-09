Si cercano testimoni dopo l’incidente di Saronno dove ha perso la vita Stefano Rategni

Verrà eseguita l’autopsia sul corpo di Stefano Rategni, l’uomo di 59 anni trovato morto in strada nella tarda serata di giovedì a Saronno.

Il pedone dalle prime risultanze presentava segni compatibili con lesioni legate ad un trauma, e gli scenari al vaglio portavano direttamente verso l’incidente stradale con auto dell’investitore che non si sarebbe fermata.

Un’ipotesi che nel corso delle ultime ore sembra aver preso piede, anche alla luce di particolari legati alle condizioni meteo che vedevano nella serata di giovedì un forte temporale abbattutosi sulla zona, fatto che non può rappresentare una esimente da responsabilità ma che inquadrato in un’ipotesi colposa potrebbe aver in un primo momento giocato un ruolo non secondario nella vicenda e nella sua immediatezza.

Per questo motivo gli elementi che saranno da considerare determinanti per l’accertamento delle responsabilità in questo momento paiono essere tre: le eventuali telecamere presenti sul posto, al netto di problemi di visibilità dovuti all’acquazzone, e le possibili testimonianze dirette di chicchessia al momento dei fatti.

E, non da ultimo, la speranza di una spontanea costituzione da parte dell’automobilista in quel momento alla guida dell’auto che ha travolto, uccidendolo, il povero Stefano Rategni, probabilmente morto sul colpo dopo l’impatto. Altro elemento che verrà svelato con l’esame autoptico disposto dalla Procura.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Saronno e i colleghi del Nucleo Investigativo di Varese.