Uyba, ecco il nuovo sponsor: si chiamerà Eurotek Busto Arsizio

Dopo un anno trascorso con la sola dicitura sociale “UYBA” sulle maglie, il club pallavolistico più importante della provincia ha annunciato il nuovo abbinamento che caratterizzerà le Farfalle nella stagione 2024-25. La squadra sarà chiamata Eurotek Uyba Busto Arsizio grazie all’accordo con l’azienda che ha sede in città e che si occupa di componenti per l’automazione industriale.

«Credo fermamente nei valori dello sport e nella sua capacità di unire e ispirare le persone» è il commento di Roberto Simonini, titolare di Eurotek e grande appassionato di sport che già in passato ha sostenuto diverse iniziative. «Spero che il nostro supporto possa contribuire a una stagione sportiva ricca di soddisfazioni per la UYBA e per tutti i suoi tifosi».

Eurotek entra quindi a far parte della “collana” di nomi che hanno accompagnato la lunga avventura ai massimi livelli del club di viale Gabardi: dalla Brums Preca alla Dimeglio fino alla lunga epopea Yamamay e alle più recenti esperienze con Unendo/Unet e con E-Work.

La dirigenza UYBA accoglie con favore il nuovo title sponsor biancorosso: «Siamo particolarmente orgogliosi di accogliere l’upgrade di Roberto Simonini, che già da anni ci sostiene con la sua rinomata azienda ed ora sarà il nostro sponsor principale. Crediamo che questa azione da parte di un imprenditore di Busto Arsizio sia molto significativa e simbolica di attenzione allo sport e ai valori sociali e speriamo possa essere presa ad esempio da altre aziende».