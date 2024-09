Varese festeggia i suoi nuovi maggiorenni

La pioggia non ha spento l’entusiasmo dei tanti giovani che hanno partecipato all’evento organizzato dal Comune di Varese la mattina di domenica 8 settembre per celebrare le ragazze e i ragazzi che nel corso dell’ultimo anno sono diventati maggiorenni. L’amministrazione ha donato a tutti coloro che hanno partecipato una copia della costituzione: un simbolo per sottolineare l’importanza del diritto di voto, ma anche le responsabilità che come adulti dovranno essere pronti a farsi carico.

Ad aprire e a chiudere l’intervento è stata la chitarra di Alessandro Perelli, giovane musicista del conservatorio, che ha interpretato l’Inno italiano e l’Inno dell’Unione Europea. Tanti però i giovani che si sono alternati sul palco dove hanno recitato estratti della Costituzione, il discorso di Piero Calamandrei agli studenti di Milano, e per raccontare la propria esperienza all’interno delle istituzioni civiche durante il servizio civile e il Pcto (l’ex-alternanza scuola-lavoro) nel Comune di Varese. All’evento ha partecipato anche una delegazione di Avis Varese, per invitare i giovani a fare una scelta di volontariato consapevole in grado di aiutare tante persone in difficoltà.

«In questi diciotto anni – si è rivolto ai giovani il sindaco di Varese Davide Galimberti – avete già espresso alcuni doveri, ma nei prossimi anni dovranno diventare ancora più significativi, a partire dall’espressione fondamentale del voto, ma anche in termini di studio, lavoro, impegno civile, culturale e sociale. C’è l’imbarazzo della scelta su come utilizzare il proprio impegno per il bene della comunità nelle università, nelle istituzioni e nelle associazioni. Avrete il supporto assoluto dell’amministrazione».

«La Costituzione – ha poi aggiunto la consigliera Francesca Strazzi – simboleggia la libertà di scegliere, un diritto che non va dato per scontato. Non bisogna mai essere indifferenti alla politica. Informatevi, partecipate, usate la vostra tessera elettorale. Le vostre scelte decideranno il vostro futuro e quello di chi arriverà dopo di voi».

Ai giovani si è rivolta anche l’assessora alle Pari opportunità Rossella Dimaggio. «La condivisione – ha sottolineato – dei ruoli, delle idee e dei progetti è la base nostro vivere civile e della Costituzione. Il rispetto dei diritti delle cittadine e dei cittadini è fondamentale per il Paese, ma è compito vostro lavorare per conservarli».