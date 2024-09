Venerdì 13 settembre a Cavona lo spettacolo di Dario Fo con Marina De Juli e l’apertura dell’American Southwet Musem

Venerdì 13 settembre Marina De Juli porterà in scena a Cavona lo spettacolo di Dario Fo “Johanna Padana a la descovèrta de le Americhe”. Cavona, piccolo borgo del comune di Cuveglio, è un luogo d’incontro e di cultura dove il sacro ed il profano si intersecano.

È prevista anche l’apertura straordinaria di ”the American Southwest Museum” a testimonianza della curiosità, della conoscenza e dell’incontro tra culture diverse.

Il Museo che nasce da una donazione di Enzo Vescia (Larry, come amava essere chiamato) ai cavonesi, poiché egli amava molto i luoghi dei suoi natali. Nei suoi molteplici viaggi nel Southwest egli raccolse numerose suppellettili, ceramiche Pueblo ( Anasazi ) ,quilt, oggetti appartenuti ai pionieri.

Alle 20,30 lo spettacolo ( grazie alla famiglia Forzinetti ) di Dario Fo presso la sala polivalente di Cuveglio sarà un omaggio a chi ama ed a chi ha amato questo bucolico borgo.

Marina De Juli, tra parole e giochi di parole, coinvolgerà il pubblico in uno scontro / incontro di culture, credenze e popoli, sullo sfondo di pagine da cantastorie. Il racconto di Dario Fo, adattato al femminile dalla stessa De Juli, è fatto di lingue vive, di una dirompente e coinvolgente gestualità, che diventa il pretesto per fotografare quelle terre lontane, per cavar fuori l’essenza di due culture ,la cattolica europea e l’americana precolombiana.

Il monologo comico, grottesco ed a volte drammatico, narra la storia di un popolo “Indios” che riesce, attraverso la propria intelligenza a resistere alla spietata invasione spagnola.