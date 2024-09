Via le auto e largo a giochi, musica e sport: un successo la terza edizione del Park(ing) Day a Saronno

Un’intera giornata per giocare, chiacchierare e incontrarsi dove abitualmente a dominare sono le auto parcheggiate. E’ stata un successo la terza edizione del Park(ing) Day, la manifestazione proposta dal Comune di Saronno in occasione della Settimana della mobilità sostenibile che si è svolta oggi nella zona del Santuario.

Dalla mattina fino al tardo pomeriggio il parcheggio di via Castelli, di fronte al parco dell’ex Seminario, liberato dalle auto è stato uno spazio da vivere con giochi, musica e sport all’insegna della sostenibilità ambientale.

Insieme a diverse realtà cittadine impegnate sugli stessi temi – da Fiab alla Croce Rossa, dalla cooperativa Ozanam al Comitato genitori della scuola Aldo Moro – bambini, ragazzi e adulti hanno potuto giocare, sfogliare libri, visitare una mostra fotografica dedicata a Casa Morandi con molte foto d’epoca. Il tutto senza l’assillo delle auto, in un’area chiusa al traffico.

All’iniziativa hanno partecipato anche il sindaco Augusto Airoldi con alcuni assessori. Unanime il consenso per questa iniziativa che, hanno detto gli amministratori, proseguirà nel tempo “girando” per diverse zone della città per permettere ai saronnesi di riappropriarsi, per un giorno, di spazi normalmente occupati dalle auto.