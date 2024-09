Vino vs Birra. Al Rosso di Olgiate Olona la seconda Charity dinner de La Valle di Ezechiele

Mercoledì 2 ottobre alle 20.00 al ristorante Rosso food and more di Olgiate Olona la seconda Charity Dinner de La Valle di Ezechiele.

Dopo la prima edizione a Ville Ponti, l’anno scorso, ospiti della Camera di commercio di Varese, nella persona del suo presidente, Mauro Vitiello, la cooperativa sociale La Valle di Ezechiele propone un nuovo invito a cena nel contesto magico dell’Idea Village e in una sinergia unica con il mondo dell’avvocatura.

Il Ristorante Rosso food and more ha accolto da un anno una persona a lavoro che era uscita dal carcere e risiedeva nel dormitorio della Parrocchia di don David, S.Anna a Busto Arsizio (la parrocchia del carcere). L’intesa ha acceso la possibilità della charity dinner con i prodotti di economia carceraria: quelli dei cesti di Natale della cooperativa. Una parte della quota andrà a sostegno dei progetti di inclusione lavorativa per persone in esecuzione penale. Una parte andrà ‘naturalmente’ negli stipendi di quanti hanno prodotto quanto si mangerà lungo la cena. Don David ringrazia Marco (nella foto con don David) e Riccardo, titolari del ristorante, che si sono messi in gioco non solo per la serata, ma soprattutto nel dare vita nuova a una persona.

Quanto accade è il primo evento che riunisce le camere penali di Milano, Busto Arsizio e Varese: segno di una condivisione sul territorio dei percorsi di rinascita delle persone, attraverso il lavoro e misure alternative alla detenzione. Siamo davvero lieti di essere strumento di comunione tra i penalisti di una vasta area della Lombardia: la regione con il maggior numero di persone recluse in tutt’Italia (8.912 su 61.758 al 31.08 secondo le statistiche del Ministero della Giustizia). Siamo grati, in special modo, ai presidenti delle camere penali, Valentina Alberta, Samuele Genoni, Fabio Margarini e a tutti gli avvocati che vorranno intervenire e prendere parte alla serata! Il capannone de La Valle di Ezechiele è stato teatro dell’evento promosso dalla camera penale di Busto Arsizio “Morire di carcere”, lo scorso 28.06.

Ha prontamente deciso di intervenire Francesca Caruso, Assessore alla cultura di Regione Lombardia, che ringraziamo per la sua disponibilità. Parteciperà anche Cinzia Di Pilla, coordinatrice del Centro Eva contro la violenza sulle donne, di Busto Arsizio, cui la cooperativa è ormai profondamente legata. Ha aderito con entusiasmo Giuditta Lualdi, capitano della Uyba Volley, da sempre sensibile alle fragilità delle persone carcerate. Siamo in attesa di conferme da altre autorità del territorio.

La serata si pone con un tratto ludico, dentro una sfida tra due campioni: da una parte Kevin Grendene, sommelier che sempre collabora con il Silvio Salmoiraghi del Ristorante stellato Acquerello di Fagnano Olona e ora con altri pregiati chef televisivi. Dall’altra Lorenzo Dabove, in arte Kuaska, il più quotato giudice internazionale di birre, che ha eccezionalmente ricettato la Prison beer: il volto brassicolo de La Valle di Ezechiele, prodotta in collaborazione con il birrificio The Wall. I presenti potranno stabilire cosa meglio si abbinerà ai singoli piatti: se la il vino la birra scelti dai due campioni della serata. Birre e vini saranno scelti in prevalenza da prodotti di cooperative carcerarie o sociali.

La serata sarà occasione per aggiornare lo stato dell’arte del progetto ‘Su da terra’: il ramo agricolo della cooperativa che ha avuto un’accelerata la scorsa estate grazie all’avvocato Rocco Puce di Busto Arsizio, che ha messo a disposizione il proprio frutteto, in via canale per i progetti de La Valle di Ezechiele.

Ringraziando quanti vorranno essere dei nostri, invitiamo a iscriversi il prima possibile, per non perdere il posto. Grazie a tutti coloro che decideranno di sostenerci!

Iscrizioni entro il 29.09 sul nostro sito lavallediezechiele.org, al form raggiungibile a questo link: https://forms.gle/DKoTcF99q2GSAjRy5