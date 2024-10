A Cinisello Balsamo un uomo muore dopo il cedimento di uno scavo

Un uomo di 61 anni è morto dopo lo smottamento di uno scavo. Il fatti è avvenuto a Cinisello Balsamo in via Alessandro Volta 66. L’uomo è stato travolto dalla massa di terra franata improvvisamente. Nonostante i tentativi dei vigili del fuoco, intervenuti prontamente, e di diverse squadre specializzate nelle ricerche in condizioni estreme, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Tra i soccorritori erano presenti gli specialisti dell’Urban Search and Rescue (U.S.A.R.) e il nucleo cinofili, che hanno effettuato operazioni di ricerca e salvataggio per localizzare e recuperare il corpo della persona coinvolta. Le operazioni si sono rivelate particolarmente complesse a causa dell’instabilità del sito che mette a rischio gli stessi soccorritori, sono in corso azioni atte a stabilizzare lo scenario al fine di permettere il recupero della persona in sicurezza.

