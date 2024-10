A Cittiglio parte il nuovo corso di improvvisazione teatrale con l’associazione “Pace Carote Patate”

L’Associazione “Pace Carote Patate” propone un nuovo corso di improvvisazione teatrale, che prenderà il via con una lezione gratuita e aperta al pubblico martedì 19 novembre alle 20.30 all’oratorio di Cittiglio. La serata darà l’opportunità a tutti i partecipanti di sperimentare l’arte dell’improvvisazione in un’atmosfera allegra e creativa.

Il corso proseguirà con altri 19 incontri, sempre il martedì, dalle 20.30 alle 22.30, durante i quali si apprenderanno i principi base dell’improvvisazione, quali l’ascolto, la comunicazione, la collaborazione, dando sfogo alla propria fantasia e creatività.

Il percorso si concluderà con uno stage che porterà in scena “Catch Impro”, format di spettacolo d’improvvisazione nato nel 1999 da un’idea dell’associazione Inédit Théâtre di Strasburgo. Ispirato al wrestling, il Catch Impro è una sfida teatrale esilarante e adrenalinica, dove coppie di improvvisatori si affrontano in duelli fatti di parole e storie inventate su proposte date da uno spietato giudice (che stabilirà anche temi, stili e durata delle riprese). Al pubblico, invece, il compito di scegliere i vincitori dell’incontro.

Pace Carote Patate è una giovane Associazione Culturale nata con l’obiettivo di offrire ai propri membri e alla comunità dell’area del Medio Verbano un’ampia varietà di iniziative culturali che spaziano dal teatro alla musica, dalla fotografia alla cucina. «Il nostro desiderio – spiegano i fondatori – è diffondere energia positiva, facendo in modo che chi partecipa alle nostre attività possa trascorrere momenti piacevoli e stimolanti. Non perdete questa occasione per scoprire e vivere in prima persona la magia dell’improvvisazione».

Per ulteriori informazioni e per iscriversi alla prima lezione gratuita, contattare l’Associazione “Pace Carote Patate”: 339 3808664 pacecarotepatate@hotmail.com

Facebook: Pace Carote Patate

Instagram: pacecarotepatate