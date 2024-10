A Gallarate le Acli presentano le proposte di legge su trasparenza dei partiti e partecipazione democratica

Le Acli, insieme all’associazione Argomenti 2000, intendono presentare due proposte di legge di iniziativa popolare che riguardano la trasparenza dei partiti e il rilancio della partecipazione democratica dei cittadini (qui una presentazione sintetica delle due proposte). È in corso, quindi, la raccolta delle firme, anche on line, per la loro presentazione.

Le Acli di Gallarate invitano ad una serata di informazione e coinvolgimento lunedì 28 ottobre, alle ore 21, nel sala Rimoldi, in via Agnelli 33.

Interverrà Lorenzo Gaiani delle Acli Nazionali e fra gli estensori delle proposte di legge. Per commentarle e sostenerle sarà presente anche Alice Bernardoni, Segretaria della Federazione Provinciale del Pd.