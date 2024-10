A Giubiano vince l’inclusione: coach Legovich in panchina con il Vharese

Sabato pomeriggio straordinario quello vissuto al Centro Sportivo Aldo Levi di Giubiano, a Varese, in occasione dell’inaugurazione del rinnovato campo da basket.

Grande emozione per gli atleti del settore basket del Vharese affiliati a Uisp, presenti quasi al completo. Ad eccezione di Roby e Steven assenti a causa di forza maggiore, ma la cui presenza si è sentita ugualmente. Gli atleti del Vharese sono letteralmente rimasti a bocca aperta nel vedere i colori del campetto, ma ancor di più dalla meraviglia quando hanno saputo che a guidarli dalla panchina ci sarebbe stato nientepopodimeno che coach Marco Legovich della Pallacanestro Openjobmetis Varese.

Sono bastati pochi tiri sul cemento coloratissimo del nuovo playground per allontanare la tensione e lasciar spazio alla voglia di giocare. Di fronte si sono trovati gli Amici della ASD Malnate Bugs Basketball che hanno interpretato magistralmente lo spirito dell’incontro. Un pubblico via via sempre più numeroso ha assistito a un incontro di pallacanestro degno di questo nome: contropiedi micidiali, tiri da 3 e coinvolgimento continuo di tutti coloro che erano in campo. Potrebbe sembrare una lode di parte ma non è così perché scrosciavano applausi a ripetizione sia per il Vharese che per il Malnate.

I continui cambi non hanno mai abbassato l’intensità dell’incontro. Quando c’è stato un attimo di rilassamento, ci ha pensato coach Legovich a spronare i ragazzi per riprendere quell’intensità di gioco che ha caratterizzato la prestazione dei nostri del Vharese. Doveroso ringraziare pubblicamente gli Amici del BSN (Basket Siamo Noi) e in primis l’amico Umberto Argieri che, insieme al Rugby Varese hanno voluto per questa inaugurazione la presenza del Vharese; altrettanto doveroso ringraziare coach Legovich che per l’intera partita ha incoraggiato, applaudito i nostri biancorossi dispensando consigli a tutti (ancora tanta roba per i giocatori!!!).

Un grazie all’intera organizzazione che è stata attenta anche nelle piccole cose. Infine un grazie particolare ai nostri atleti per come hanno interpretato l’evento, per come hanno giocato, per l’impegno messo in campo, per la lealtà e la sportività; grazie ai nostri Ultras (Corrado guarisci presto). Un applauso particolare al 15enne Dino, un nuovo atleta che ha fatto oggi il suo esordio dopo un solo allenamento. Forza ragazzi & forza Vharese!