A La Tela di Rescaldina un’iniziativa europea per aiutare i giovani con disabilità a diventare self-advocates

Dopo un anno di lavoro intenso iniziato a settembre 2023 Team Down ha fatto partire questa settimana il primo corso di un progetto europeo rivolto a giovani con sindrome di Down e altre disabilità intellettive, per aiutarli a diventare bravi ed efficaci self-advocates. Il progetto, voluto dal parlamento europeo e finanziato da Erasmus e dall’Europa, è stato ideato e sviluppato con la collaborazione di esperti provenienti da dieci partner europei che compongono il gruppo “EU for Trisomy 21” e ha visto coinvolti per l’Italia i soci Eunice Gordon e Roberta Cavalleri in incontri online e in presenza a Budapest, Marsiglia e Madrid.

Il corso si articola in quattro lezioni finalizzate ad aiutare i giovani con disabilità a diventare Self-advocates in grado di parlare per sé stessi e per la collettività e di difendere i propri diritti in situazioni di quotidianità. Il significato di “self-advocate” e i concetti ed esso collegati verranno spiegati con l’aiuto di strumenti fatti a misura e, attraverso giochi di ruolo che illustrano potenziali scenari sia positivi che negativi, i partecipanti sono portati a riflettere sulla propria storia. Il passo successivo è quello di imparare il modo migliore per presentarsi e articolare il proprio discorso in modo efficace. Per completare il corso si parlerà di dignità umana che è parte di ognuno di noi e del CRPD (Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità) e in particolare di quelle aree della vita dove più spesso si vedono negati i diritti o è più difficile nella nostra società vederli realizzati: il diritto alla Vita Indipendente (Art. 19), Accesso alle informazioni (Art. 21), Istruzione (Art. 24), Salute (Art. 25), Lavoro (Art. 27).

Il corso Self-Advocates Europei si svolgerà nella sala “CheBello” de La Tela di Rescaldina sulla Saronnese 31, condotto da un tandem di trainer: Martina Bellegotti, 30enne con la sindrome di Down, affiancata da s, giovane psicologa e insegnante con esperienza nell’ambito della disabilità. Al completamento del corso verrà rilasciato un attestato. A breve si apriranno altre date per potere offrire il corso a più giovani con disabilità nel territorio del Legnanese e Varesotto. Per informazioni o iscrizioni al corso, contattare Eunice Gordon 3383910390 o info@team-down.it