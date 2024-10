“A Milano presentati i progressi del Masterplan per la ricostruzione di Mykolaiv: un progetto per il futuro dell’Ucraina”

Lo scorso 14 ottobre all’Auditorium Cascina Triulza di Milano si è tenuto un incontro dedicato al progetto di ricostruzione della cittadina ucraina di Mykolaivcon la presentazione dei progressi del Masterplan, parte del progetto di ricostruzione dell’Ucraina.

Il piano, sviluppato a partire dalla seconda metà del 2022, mira a creare linee guida strategiche per la rinascita della città, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’inclusività. Anna Gervasoni, Rettore eletto dell’Università LIUC, ha dichiarato: «Siamo molto contenti di aver organizzato questo evento che consente di sottolineare tutti i contributi realizzati per la redazione del Masterplan di Mykolaiv e per sostenere la rapida ripresa e la ricostruzione a lungo termine dell’Ucraina».

Il progetto, frutto di un lavoro di collaborazione tra UNECE, esperti e la popolazione locale, include un piano strategico di mobilità, lo sviluppo di un’infrastruttura verde-blu per migliorare la qualità della vita, e strategie abitative per il Progetto Pilota dell’Innovation District.

Ha inviato un saluto anche il sindaco di Mykolaiv Oleksandr Sienkevych, in collegamento, »mi auguro che il progetto possa essere replicato anche in altre città».

I lavori si sono aperti con il plauso del Delegato del Ministero degli Affari Esteri Davide La Cecilia, il quale sottolineando il valore di una progetto che può sostenere la ricostruzione della città ucraina in vista di un futuro ingresso nell’Unione Europea ha annunciato: «Porteremo il progetto di ricostruzione di Mykolayiv alla prossima conferenza del governo per la ricostruzione dell’Ucraina, il prossimo 10 e 11 luglio a Roma, perché ci darà l’importante occasione di far sapere alla comunità internazionale quello che stiamo concretamente facendo».

L’obiettivo del Concept Masterplan per Mykolaiv è «creare linee guida strategiche per la rinascita della città e uno sviluppo per un futuro sostenibile e inclusivo per tutti i residenti» ha precisato Giulio De Carli, Presidente di One Works Foundation che aggiunge: «ci siamo avvicinati a questa impresa da professionisti dell’urbanistica, dell’architettura e dell’ingegneria, ma abbiamo subito fatto nostra la missione di progetto pilota promossa da UNECE e la sua urgenza, coinvolgendo attraverso la Fondazione One Works tutti i soggetti che possono concretamente realizzare questo piano, rendendolo un volano per stimolare la rinascita economica del territorio di Mykolayiv, attirando fin da subito investimenti e creando poi posti di lavoro».

Il progetto vuole tenere conto della volontà della popolazione locale: «La redazione del Concept Masterplan per Mykolaiv è stata frutto di un intenso lavoro di collaborazione tra il nostro team tecnico, UNECE, la Municipalità, e, soprattutto, la popolazione locale – ha spiegato Francesca Pintus, Associate Director di One Works Foundation – Progettare una città a distanza presenta notevoli complessità. Ma grazie al supporto, all’interesse e all’entusiasmo dei cittadini abbiamo raccolto una mole impressionante di dati fondamentali, e percepito chiaramente le priorità a cui dare risposta».

L’Università LIUC ha analizzato il tessuto socioeconomico della città di Mykolaiv nel periodo precedente lo scoppio della guerra e individuato best practices e pilot projects per la futura ricostruzione, coerenti con le peculiarità industriali e sociali dell’area e finalizzate a potenziare le capacità degli abitanti. Michele Lertora, Coordinatore, ExSUF e ricercatore, Università LIUC, ha sottolineato «il forte spirito e le capacità imprenditoriali dei singoli, l’assenza di medie e grandi aziende» e fornito indicazioni di politica economica da perseguire, a cominciare dal creare le condizioni per il ritorno della popolazione in una città che contava 400mila abitanti.

Il progetto #UN4UkrainianCities di UNECE si è rivolto ad attori internazionali specializzati in progettazione integrata e pianificazione economica.