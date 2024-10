A Saronno si prepara una grande manifestazione per la Pace

Associazioni e attivisti al lavoro per preparare una nuova edizione di “4 passi di Pace”, la grande manifestazione che si terrà sabato 9 novembre, nell’ambito del programma di iniziative che si terranno localmente in concomitanza all’arrivo dei marciatori per la Pace che partiti dal Costa Rica il 2 ottobre giungeranno in Italia nel mese di novembre.

Alla manifestazione aderiscono tante associazioni cittadine: Acli, Anpi, Auser, l’associazione Gianni Ballerio Ets, Asvap 4, Centro Incontro, Emergency, Fiab, Givis, Gruppo Alice, Il Sandalo equosolidale, l’Isola che non c’è, la Pastorale Migranti, Resq, Sulle orme di Maria Lattuada, Villaggio Sos oltre ai promotori il Comitato varesino per la 3MM, Eco 90 Uboldo, Rete Rosa Saronno, Donna Vita Libertà di Solaro e Donne in cerchio per la Pace.

L’iniziativa, che ha avuto il patrocinio dell’Amministrazione comunale, è una delle molte iniziative organizzate in sostegno della terza Marcia mondiale per la pace e la nonviolenza, e si svolgerà nel pomeriggio di sabato 9 novembre nel cuore della città.

Il ritrovo per tutti i partecipanti è alle 15 in piazza Libertà, da dove partirà il corteo che sfilerà in corso Italia, piazza Volontari del Sangue, via Cavour, via san Cristoforo, via P. Monti e via Legnani, con arrivo all’oratorio dove dalle 16 alle 18 ci saranno diversi interventi, intervallati dalla musica di Renato Franchi & His Band che eseguiranno brani ispirati alla pace e alla nonviolenza.

Interverranno Pierangelo Monti, segretario di Mir, il Movimento internazionale per la riconcilizione; Elio Pagani, presidente del centro di documentazione “Abbasso la guerra” di Venegono Superiore, attivista di Pax Christi e referente del Comitato varesino per la terza Marcia mondiale per la Pace, e saranno trasmessi i messaggi di Moni Ovadia e padre Alex Zanotelli.

La manifestazione si concluderà con una catena umana che dalle 18 alle 18,30 si formerà per formare il simbolo della nonviolenza.