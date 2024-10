Airoldi punta il dito contro il ministro dell’Interno dopo l’omicidio di via Varese: “Le forze dell’ordine a Saronno non bastano”

«Certo che sono preoccupato, la preoccupazione dei cittadini è quella del sindaco». Risponde così Augusto Airoldi ai giornalisti che a margine di una conferenza stampa, gli hanno chiesto un commento sul grave fatto di sangue che si è consumato nella serata di domenica in una corte di via Varese.

«Oggi siamo qui con il comandante della Polizia locale per parlare di controllo del vicinato, ma quello che è successo domenica non è una cosa che può rientrare nelle responsabilità della Polizia locale – ha detto Airoldi – Ieri ho parlato con il Prefetto, anch’esso sgomento per quanto accaduto. Quando ci eravamo visti l’ultima volta avevo espresso al Prefetto la preoccupazione che la situazione della sicurezza peggiorasse, fino all’irrimediabile. Ecco, domenica sera l’irrimediabile è accaduto».

Airoldi parla di “Stato assente” e della necessità che dalle autorità centrali arrivi una risposta alle istanze della città: «Abbiamo chiesto ripetutamente il presidio fisso della Polizia ferroviaria in stazione, da un anno stiamo aspettando una risposta. A Saronno possiamo contare sull’attenzione del Prefetto, sul grande lavoro dei Carabinieri e della Polizia locale ma manca Roma».

La questione deve essere nuovamente affrontata: «Dopo quanto è accaduto mi auguro che nei prossimi giorni venga riconvocato il Tavolo provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico dove ribadirò che le forze dell’ordine presenti in città non sono sufficienti, che noi come Comune ci occupiamo di un altro livello di sicurezza e che non è possibile non rispondere alle istanze di una città che da un anno chiede, senza ottenere risposta, che la stazione venga dotata di un presidio fisso della Polizia ferroviaria».