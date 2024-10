Al teatro di Olgiate Olona la Compagnia “Un po’ fuori”, per una serata contro ogni pregiudizio

Il 19 ottobre alle 20.30 al Teatro Don Pino Ballabio di Olgiate Olona (in via Ortigara 4), va in scena la performance teatrale “Un corpo negato”. Sul palco la compagnia teatrale “Un Po’ Fuori”, nata nell’ambito del Progetto Promozione Lavoro di Olgiate Olona e di Arca88 di Olgiate Comasco.

Un potente racconto che è un urlo alla vita, una denuncia dei pregiudizi e una rivendicazione dell’identità.

Ventidue attori diversamente abili saliranno sul palco, portando con sé le loro esperienze e storie, trasformando il palcoscenico in un amplificatore delle loro voci. Un evento che promette di suscitare riflessioni profonde e coinvolgenti.

A supporto della compagnia “Un po’ Fuori” ci saranno i volontari del Bastone Odv e il Duo Musicale BPM “A note lente”. A seguire, la compagnia “I Divini Attori” offrirà la divertente commedia “Tesoro, non è come credi”, dove tradimenti e suocere invadenti si intrecciano in un susseguirsi di colpi di scena ambientati a Napoli. Un mare di risate

garantite !

I biglietti sono disponibili alla sede della cooperativa Progetto Promozione Lavoro di Olgiate Olona, in via Don Minzoni 33 (telefono 347 1847809).