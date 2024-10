Alla scoperta della Paleoarte con Simone Zoccante: conferenza all’Università dell’Insubria

L’associazione EnvironMental invita il pubblico alla conferenza “Alla scoperta della paleoarte,” che si terrà il 9 ottobre alle 18:00 presso il padiglione Monte Generoso dell’Università degli Studi dell’Insubria, a Varese (Via Monte Generoso, 71). L’incontro, gratuito e aperto a tutti, offrirà un’immersione nel mondo dell’illustrazione paleontologica, guidata dall’esperto Simone Zoccante, noto paleoartista e illustratore scientifico italiano.

Zoccante condurrà i partecipanti in un viaggio affascinante alla scoperta della paleoarte, una disciplina che mira a ricostruire, attraverso l’arte, gli animali e gli ambienti del passato. Dopo un’introduzione sulla nascita e gli obiettivi di questa forma d’arte, l’attenzione sarà rivolta alle tecniche utilizzate e ai principi che guidano la ricostruzione degli organismi estinti. Si discuteranno anche alcuni errori del passato, talvolta divertenti, e i rischi interpretativi che ancora oggi caratterizzano il lavoro degli artisti del settore.

La conferenza culminerà con una riflessione sugli utilizzi della paleoarte, non solo come mezzo educativo, ma anche come strumento per comprendere meglio l’evoluzione della vita sulla Terra. L’evento mira a coinvolgere sia i curiosi che si avvicinano per la prima volta alla storia naturale, sia gli appassionati che già conoscono il tema.

Simone Zoccante ha costruito la sua carriera esplorando il connubio tra arte e scienza. Dal 2020 è attivo come paleoartista professionista, collaborando con musei e autori di libri per realizzare illustrazioni che ricostruiscono la vita del passato con rigore scientifico. Le sue opere sono state premiate in prestigiosi concorsi internazionali, tra cui il “Concorso di Paleoarte di Lourinhã” in Portogallo e il “Premio Italiano di Paleoarte.”

L’appuntamento è parte delle attività proposte da EnvironMental, che oltre alle conferenze organizza corsi, visite guidate e uscite sul campo. Per partecipare agli altri eventi è possibile iscriversi all’associazione con una quota annuale di 10€. Si può anche riservare un posto a questo link.