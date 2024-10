Anche Somma Lombardo si è unita al ricorso contro l’intitolazione di Malpensa a Silvio Berlusconi: dopo Cardano al Campo settimana scorsa, anche il consiglio comunale sommese ha deciso di dare mandato al sindaco di intraprendere «ogni iniziativa», anche giudiziaria, contro l’atto di Enac e del ministro Salvini che viene considerata – in sostanza – un’usurpazione.

Se a Milano si è passati da un atto di giunta, se così (pare) farà anche Samarate, a Cardano e Somma si è passati per il consiglio, con una discussione franca e un voto pubblico: a favore del ricorso si è espressa la maggioranza compatta, il centrista Locurcio e Manuela Scidurlo di FdI hanno votato contro, mentre sul fronte del resto della minoranza si è scelto di non partecipare al voto.

Alberto Nervo e Manuela Scidurlo per FdI hanno esplicitamente sollevato il tema dei costi. «Non so se oggi sia corretto impegnare dei soldi della nostra città per un eventuale ricorso al Tar» ha detto la consigliera di FdI, dubbiosa anche di fronte al fatto che «l’aeroporto è chiaramente demanio dello Stato», per quanto sorga su su territorio dei Comuni del Varesotto.

Alberto Barcaro, sempre dalle file dell’opposizione, ha invece guidato il fronte di chi non ha partecipato al voto. Condividendo le ragioni legate al mancato coinvolgimento con Somma («Nulla contro Berlusconi, è questione di metodo») e sollevando però la questione della legittimità del ricorso made in Somma: «Chi deve fare ricorso è Milano. Milano giustamente fa ricorso in giunta, perché gli incarichi legali sono di sua competenza, e fa ricorso all’uso del nome di Milano». Barcaro ha auspicato come alternativa «un documento condiviso» tra i diversi Comuni.

Il sindaco Bellaria, a destra, a Malpensa insieme al sindaco di Milano Sala e al presidente della Regione Lombardia, il leghista Attilio Fontana

Dalle file della maggioranza il sindaco Stefano Bellaria ha ricordato che l’opposizione non è al nome di Berlusconi, ma alla procedura: «Avremmo fatto ricorso anche se fosse stato intitolato al più grande politico del novecento, Alcide De Gasperi», ha detto citando il fondatore della Democrazia Cristiana e grande protagonista del centrismo.