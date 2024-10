Aperto il bando per le attività storiche della città di Varese

Per l’edizione 2024, chi presenterà la candidatura entro 31 ottobre sarà premiato nel mese di dicembre in Salone Estense. «Dopo il successo della prima edizione – sottolinea la vicesindaca Ivana Perusin – che ha visto la premiazione di 42 attività storiche cittadine, torna il riconoscimento cittadino che ha l’intento di promuovere la storia e la vivacità del tessuto economico-professionale della nostra città. Nel mese di dicembre si terrà la cerimonia ufficiale con la consegna della targa dedicata e della vetrofania alle attività che verranno individuate».

Il bando si rivolge a tutti quei negozi, locali, botteghe artigianali, attività o studi professionali che hanno raggiunto i trent’anni di attività in modo continuativo, cioè sotto la stessa insegna. Requisito essenziale per accedere al riconoscimento è avere la sede nel territorio varesino. L’eventuale sospensione dell’attività durante i due anni di pandemia non viene considerata interruzione di continuità. Possono presentare le candidature i titolari delle attività, le associazioni di categoria, oppure, con la presentazione di un massimo di due candidature, i consiglieri comunali.