Arrivederci ora legale, nel weekend si spostano indietro le lancette e si dorme un’ora in più

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre in Italia diremo addio all’ora legale per tornare all’ora solare.

Come ogni anno, il cambio dell’ora che precede l’inverno prevede uno spostamento delle lancette degli orologi un’ora indietro: quindi alle 3 del mattino dovremo spostarle alle 2, guadagnando così un’ora di sonno.

Si tratta di un provvedimento che viene preso per il risparmio energetico e sfruttare meglio le “ore luce” garantite nel periodo invernale dal sole (e in quello estivo, col ritorno dell’ora legale, dal tramonto delle giornate che si “allungano“).

Dal 2004 al 2023, secondo l’analisi di Terna, il minor consumo di energia elettrica per l’Italia dovuto all’ora legale è stato complessivamente di circa 11,3 miliardi di kWh e ha comportato, in termini economici, un risparmio per i cittadini di circa 2,1 miliardi di euro.

Il prossimo cambio dell’ora, dalla solare alla legale, scatterà nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo 2025.