Attenzione allo sciopero di venerdì di metro, tram e bus a Milano e intorno

Ancora uno sciopero nel settore trasporti: dopo quello su Trenord, questa volta è previsto venerdì 18 ottobre nei servizi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano. Sono dunque possibili disagi a Milano e anche nei territori limitrofi. Ma l’agitazione è nazionale, quindi se dovete andare in altre città conviene verificare prima le modalità (in fondo alla pagina, come esempio, mettiamo le modalità a Roma e Torino).

L’agitazione è stata indetta da un’unica organizzazione di base, l’Al Cobas: potrebbero esserci disagi, ma dipende anche da quanti lavoratori aderiscono a quella sigla.

Se non ci sono lavoratori aderenti si può escludere già prima disagi: ad esempio a Varese la società Autolinee Varesine non è interessata dalla protesta (né sul servizio urbano né sulle corse extraurbane).

Sciopero Atm Milano 18 ottobre: orari

A Milano, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle linee dell’Atm dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio a mezzanotte.

Atm fornisce anche l’indicazione delle adesioni precedenti, che può dare l’idea dell’impatto che avrà lo sciopero: gli ultimi tre dichiarati dall’Al Cobas hanno visto adesioni tra il 17 e il 19% del personale.

Movibus-Stie: sciopero 18 ottobre 2024

In Movibus-Stie (che gestisce anche i servizi sull’asse del Sempione e l’urbano di Busto Arsizio e Legnano) lo sciopero è previsto dalle ore 16:00 alle ore 20:00

Le corse previste nella fascia oraria sopraindicata potrebbero non essere effettuate.

Operai ed impiegati potrebbero invece astenersi dalla prestazione lavorativa per le ultime quattro ore del turno di lavoro programmato.

Anche in questo caso Movibus segnala che l’ultimo sciopero indetto da Al Cobas ha registrato un’adesione del 20%.

Sciopero Amsc Gallarate

L’azienda di trasporti di Gallarate garantisce il servizio da inizio turno alle ore 08:15 e dalle 11:45 alle 15:30.

Perché è stato proclamato lo sciopero dei trasporti del 18 ottobre?

Lo sciopero è stato proclamato – spiega la nota dell’Al Cobas – “contro ogni forma di limitazione del diritto di sciopero e per l’abolizione degli accordi sulla rappresentanza nei luoghi di lavoro a partire da quello del 10.01.2014; per l’abrogazione dei penalizzanti salari d’ingresso ai neoassunti, il salario minimo di 1600 euro netti mensili, forti aumenti salariali indicizzati all’inflazione reale, riduzione dell’orario di lavoro; contro la privatizzazione e le gare d’appalto della gestione del pubblico servizio di trasporto locale; per un piano d’investimenti e di assunzioni straordinari in tutti i settori di pubblica utilità a partire trasporto pubblico fino a sanità, scuola e servizi sociali in genere, che devono essere universali e gratuiti, nonché per la ripubblicizzazione delle aziende esercenti i servizi pubblici; contro le morti sul lavoro, per la sicurezza e la tutela della salute in tutti gli ambienti di lavoro, posto guida compreso, eliminando il rischio alla fonte; blocco delle spese militari, contro la guerra e l’invio di armi in tutti gli scenari di conflitto e la conversione di tali risorse nei servizi di pubblica utilità; contro le grandi opere speculative, per la tutela dell’ambiente e per un piano concreto di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio”.

In generale il comparto dei servizi pubblici sta vivendo un momento di affanno (più forte su Milano) per la difficoltà di trovare personale, anche a fronte delle retribuzioni che rendono difficile la vita nei grandi centri urbani.

Le altre città: lo sciopero a Roma e Torino

Nella capitale lo scioperò in Atac prevede fasce orarie di garanzia dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20 di venerdì

Anche a Torino, il servizio urbano, suburbano e della metropolitana potrebbe subire variazioni a causa dello sciopero. Fasce di garanzia: dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Coperte anche le autolinee extraurbane da inizio servizio fino alle 8, e poi dalle 14.30 alle 17.30.

Le linee ferroviarie suburbane Pont-Rivarolo-Chieri e Torino-aeroporto Caselle-Ceres saranno attive da inizio servizio fino alle 8 e poi dalle 14.30 alle 17.30.