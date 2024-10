Auto avvolta dalle fiamme a Vedano Olona, inutili i tentativi di spegnere l’incendio con gli estintori

Oggi, giovedì 10 ottobre, un’auto ha preso fuoco autonomamente a vedano Olona, sulla provinciale 65 all’incrocio con via Volta a Vedano Olona.

L’incendio si è sviluppato intorno alle 17:20, avvolgendo rapidamente il veicolo nonostante i tentativi di spegnere le fiamme con gli estintori da parte di alcuni passanti che si sono fermati per aiutare il proprietario dell’auto. Tra loro anche il titolare di una ditta specializzata proprio nell’antincendio che è corso a prendere un estintore professionale, che non è bastato però a spegnere l’incendio che aveva ormai preso anche gli interni dell’auto e si stava pericolosamente avvicinando al serbatoio.

La Polizia Locale di Vedano Olona è intervenuta prontamente sul posto per regolare il traffico, molto intenso sulla provinciale, mentre l’auto veniva completamente avvolta dalle fiamme. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare definitivamente l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Le cause dell’accaduto sono ancora da chiarire.