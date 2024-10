Auto da corsa contro la leucemia: “Race to Donate” fa tappa al Newton di Varese

Quella di oggi – giovedì 31 ottobre – è stata una mattinata speciale per molti studenti dell’ISIS Newton di Varese. Ad attenderli nel cortile c’era infatti una vettura da corsa, una Honda NSX Acura GT3 del team Nova Race mentre in palestra l’attenzione si è spostata su un’iniziativa tesa a fare del bene e particolarmente importante per i giovani.

Al Newton è infatti intervenuto Alessandro Marchetti, odontoiatra ma anche pilota varesino che ha gareggia nel Campionato Italiano Gran Turismo ma che soprattutto ha fondato l’associazione “Race to Donate” il cui scopo è quello di spingere sempre più persone ad aderire al registro dei donatori di midollo osseo (QUI il sito).

Tutto è nato quando – lo abbiamo raccontato spesso su VareseNews – Marchetti ha dovuto momentaneamente lasciare le corse e l’attività professionale a causa di una leucemia che, per fortuna, è stata sconfitta proprio grazie a un donatore compatibile “scovato” a Genova. Da allora il 50enne pilota ha dato vita a “Race to Donate” e gareggia abitualmente con il logo dell’associazione ben visibile sulla carrozzeria.

Non è inoltre infrequente che nel corso dei weekend di gara ci siano iniziative legate a questa attività benefica grazie al sostegno di AciSport. Proprio a Monza, la scorsa settimana, Race to Donate ha devoluto un assegno di 15mila euro – frutto di numerose attività svolte nei mesi scorsi – al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo: «La battaglia per diffondere e capillarizzare la cultura della donazione di midollo osseo si vince con la comunicazione efficace – ha spiegato Marchetti – e oggi abbiamo gettato le basi affinché IBMDR abbia le armi giuste per farlo».

L’attività con i giovani – e quelli del Newton sono un esempio – è particolarmente importante perché si può diventare potenziali donatori (ovvero iscriversi al registro:poi si viene chiamati raramente e comunque la donazione non comporta problematiche particolari) tra i 18 e i 35 anni. Nell’incontro con ragazze e ragazzi, Marchetti ha spiegato il funzionamento dell’iter e tutto quel che può essere utile per entrare in contatto con una realtà importante per avere maggiori possibilità di sconfiggere le malattie leucemiche.

A Monza tra l’altro Marchetti, con i compagni di squadra Ferri e Bodellini e i colori di Nova Race, ha sfiorato il titolo italiano Endurance di GT3 Am. Il terzetto, a bordo di una Mercedes AMG, si è piazzato secondo sia di giornata sia assoluto (per appena 4 punti) al termine di una gara rocambolesca. «Spiace per essere andati molto vicini al titolo ma siamo al primo anno nella categoria e siamo soddisfatti per la stagione, in cui ci siamo molto divertiti» ha spiegato Marchetti.