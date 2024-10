B&B Edizioni lancia il concorso “Il corto” per gli studenti del Liceo Marie Curie di Tradate

B&B Edizioni, casa editrice con sede a Mozzate (CO), ha organizzato il concorso letterario “Il corto”, rivolto agli studenti del triennio del Liceo Marie Curie di Tradate. I partecipanti dovranno creare un racconto ispirato a un’opera esposta alla Mostra dei pittori del territorio, che si terrà dal 10 al 15 ottobre presso Villa Truffini a Tradate. I racconti verranno valutati da una giuria della casa editrice, creando così un’originale connessione tra pittura e scrittura.

La collaborazione tra pittura e letteratura non è nuova per B&B Edizioni. Già nel 2022, durante un evento simile presso Villa Truffini, pittori e autori pubblicati dalla casa editrice si erano incontrati, creando una sinergia tra colori e parole. La sala si era trasformata in una vera e propria bottega dell’arte, dove artisti e scrittori avevano condiviso le loro sensibilità con i visitatori, regalando momenti di emozione e confronto artistico.

Quest’anno, la proposta coinvolge direttamente gli studenti, invitandoli a lasciarsi ispirare dai dipinti per dar vita ai loro racconti. Il concorso non solo rafforza il legame tra giovani e arte, ma coinvolge anche il territorio in un’iniziativa che potrebbe lasciare un segno duraturo. La premiazione avverrà il 20 ottobre 2024 a Villa Truffini, con premi in denaro per i primi classificati e la pubblicazione degli elaborati a cura della casa editrice.

I Premi? Al primo classificato € 400,00, al secondo € 300,00, al terzo € 200. Due racconti segnalati: € 50,00. La premiazione avrà luogo il 20 ottobre 2024 nella sala di Villa Truffini.

In seguito, la Casa Editrice curerà la pubblicazione di tutti gli elaborati.