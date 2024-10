Cacciatori di eclissi, la vita su altri mondi e una serata tra scienza e mistero: a Bisuschio torna “Astrottobre”

Torna l’appuntamento annuale di Astrottobre, il ciclo di conferenze ed eventi che da più di 10 anni porta l’astronomia al grande pubblico.

Quest’anno il programma messo a punto dall’associazione astronomica M42 presenta temi che vanno da biografie storiche con la conferenza del dottor Giuseppe Piccinotti, fino alla ricerca di vita su altri mondi con la conferenze della dottoressa Silvia Masetti, passando da spettacolari racconti di viaggio a caccia di eclissi solari con la conferenza di Alessandro Merga (sua la foto della nebulosa M42 nell’articolo).

A concludere la kermesse una serata tra scienza e mistero.

Astrottobre 2024 prenderà il via venerdì 4 ottobre con la conferenza sull’affascinante vita di Marie Curie, a cura di Giuseppe Piccinotti. Marie Curie (1867-1934) fu una persona straordinaria che ottenne grandi successi: fu la prima donna a ricevere un Dottorato di ricerca in Francia, a vincere un premio Nobel nelle scienze, ad essere nominata professore universitario in Francia, la prima e unica persona a vincere due premi Nobel in due scienze diverse. La conferenza ne illustrerà la vita, e sarà anche l’occasione per raccontare con gli occhi di allora e con le conoscenze di oggi, gli sviluppi scientifici che Marie Curie rese possibili.

Venerdì 11 ottobre si potranno vivere le emozioni delle grandi eclissi con “The great american eclipse” di Alessandro Merga.

Venerdì 18 ottobre si parlerà di una scienza estremamente affascinante: “Astrobiologia: cercare, altrove, gli ingredienti della vita” è il titolo della conferenza della dottoressa Silvia Masetti.

Venerdì 25 ottobre l’ultimo incontro “Lo spazio tra scienza e mistero”, una conferenza con mostra d’arte e fotografia a cura di Roberta Vegetti, Viviana Poli e Sara Bertoncello.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e si svolgono nel maxi salone del Comune di Bisuschio con inizio alle 21.

Qui potete scaricare tutto il programma