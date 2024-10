Caiola Filiere festeggia 50 anni: mezzo secolo di innovazione ed eccellenza

Cinquant’anni di vita tra innovazione ed eccellenza. Fondata nell’ottobre del 1974 da Adriano e Stella, Caiola Filiere è un’azienda specializzata nella progettazione e produzione di stampi e attrezzature complete per l’estrusione di materie plastiche e termoplastiche.

L’azienda si distingue per la meticolosa artigianalità, unita a competenza e passione, elementi che nel corso degli anni le hanno permesso di crescere e affermarsi come un punto di riferimento nel settore. La sua lunga storia ha portato a una profonda competenza nel settore, rendendola un partner affidabile per numerose imprese che operano nell’industria della plastica, collaborando negli anni con le più importanti aziende di estrusione in Italia.

Tutto viene realizzato internamente all’azienda: dalla consulenza tecnica alla scelta dei materiali, passando per la progettazione delle attrezzature fino ai collaudi finali, per garantire un prodotto completamente Made in Italy.

Nel corso degli anni sono stati prodotti filiere e calibratori che hanno dato vita a una vasta gamma di profili estrusi per svariati settori industriali e applicazioni: edilizia, illuminazione, arredamento, elettronica, automotive, ecc. Dal 2021 Caiola Filiere ha intrapreso un processo di rinnovamento completo, con una nuova leadership, acquisti di macchinari 4.0 e strumenti all’avanguardia per assicurare elevati standard qualitativi, ma soprattutto con una nuova visione proiettata verso l’innovazione, l’attenzione alle tematiche green e l’espansione verso nuovi mercati internazionali.

Per celebrare i 50 anni di attività della Caiola Filiere si è tenuto un evento speciale nella splendida cornice di Villa Castelbarco a Casciago. Circondati da collaboratori, dipendenti, clienti, fornitori e amici si è condiviso questo traguardo significativo, che rappresenta non solo il passato glorioso, ma anche l’inizio di una nuova era di innovazione e crescita.

L’atmosfera conviviale e l’importanza del momento hanno reso la serata un’occasione unica per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’azienda nel corso degli anni, rafforzando legami e visioni per il futuro.