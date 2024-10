Cassani: “Su ospedale accolte quasi tutte le nostre istanze”

C’è un po’ di delusione, ma il sindaco Andrea Cassani rivendida il ruolo sul destino dell’ospedale: «Devo dire che Asst ha accolto tante delle nostre istanze e accolto quasi tutti i punti nella mozione di maggioranza» dice oggi, commentando i piani presentati da Asst Valle Olona.

Il riferimento è alla mozione approvata dalla maggioranza nel luglio scorso, dopo che era sfumata l’idea di una presa di posizione di tutto il consiglio comunale.

Rispetto alle richieste che erano quel testo i piani di Asst prevedono meno e più distribuito (nell’area dell’ex ospedale vero e proprio rimane poco): «Tutta la politica cittadina c’è rimasta un po’» ammette Cassani, soprattutto rispetto alla mancanza di previsione di un Ospedale di comunità, «una sorta di degenza postoperatoria con infermieri e medico qualche ora al giorno».

Certo a Gallarate si spera ancora di far cambiare idea a Palazzo Lombardia. «Farò in modo che Regione Lombardia riveda la scelta di destinare i quaranta posti di continuità solo a Somma Lombardo, per distribuirli più equamente sul territorio».

E su questo Cassani polemizza anche con il centrosinistra, rinviando al Pd la responsabilità di aver dirottato l’Ospedale di comunità verso altra sede: «Loro con il sindaco di Somma Pd puntano ad avere tutto a Somma».

Anche se va ricordato che la previsione è tutta in capo a Regione Lombardia, a guida centrodestra, che aveva indicato la programmazione Pnrr già nel 2022 (vedi qui).