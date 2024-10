A Gallarate sfuma l’ospedale di comunità. E alla fine al Sant’Antonio Abate resta meno

Cosa resterà dell’ospedale di Gallarate in centro, quando si farà l’ospedale unico?

È una domanda su cui la politica cittadina discute, in buona parte secondo lo schema di contrapposizione maggioranza-opposizione, come si è visto anche nel cuore dell’estate.

È stato sorprendente però registrare che un certo stupore ha accomunato entrambi gli schieramenti dopo la presentazione del progetto per l’area del Sant’Antonio Abate da parte di Asst Valle Olona e Arexpo. Progetto che riserva una riduzione delle funzioni, tale da suscitare perplessità e timori.

Uno su tutti: non c’è traccia sin qui dell’Ospedale di Comunità, che era previsto e che invece – spiegano i vertici di Asst – sarà realizzato solo a Somma, dove è già avviata la prima fase (è uno dei due esistenti in provincia, l’altro è a Laveno) e dove si prevede di arrivare a quaranta posti.

Ma la perdita dell’Ospedale di Comunità non è l’unica.

E non è sfuggito una certa preoccupazione anche dalle file della maggioranza, di fronte alla compressione delle funzioni e anche degli spazi: «Di vere e proprie funzioni ne rimarrebbero poche» ha sintetizzato Luigi Galluppi (Centro Popolare), mentre da più parti si è invocata una maggiore prudenza nel rinunciare agli spazi da mantenere tra edificio del Boito (l’ospedale vecchio) e padiglione attiguo, il Polimedico.

Un corridoio dell’edificio del Boito

Meno servizi nel polo centrale perché l’offerta viene concentrata o sul futuro ospedale unico, o sulle undici Case di Comunità (numero maggiorato rispetto agli standard per popolazione, è stato ricordato pochi mesi fa) o sul «potenziamento dell’offerta di assistenza domiciliare», ha specificato la direttrice generale di Asst Daniela Bianchi.

Dalle file dell’opposizione è intervenuta anche 1441685(Pd) ricordando la forte domanda di servizi esistente e ricordando poi ancora – in particolare – come in passato fosse previsto anche l’Ospedale di Comunità.

La rinuncia è un boccone amaro da digerire e infatti anche il sindaco Andrea Cassani e il consigliere Galluppi hanno cercato di incalzare in quella direzione, almeno a livello di spazi previsti.

Peraltro proprio sul tema degli spazi si era diviso il consiglio questa estate, rispetto all’uso del “Padiglione Polimedico (superificie di circa 2.500 mq) e/o del Padiglione Trotti Maino (di circa 9.000 mq) con l’opposizione che chiedeva un impegno formale a mantenere i due padiglioni – per avere garanzie di adeguati servizi – e la maggioranza che invece aveva difeso una formulazione meno stringente.

In ogni caso il tema esiste, si è capito.