Alla Fondazione Menotti di Laveno il primo “ospedale di comunità” in una struttura privata

La Fondazione Menotti-Bassani di Laveno inaugura oggi il primo Ospedale di comunità all’interno di un ente no profit onlus operante in ambito sociosanitario.

Una struttura della sanità pubblica, ma realizzata dentro gli spazi di un privato.

«Davvero grande capacità di pensiero dei propri amministratori nel comprendere come il passaggio dall’ ospedale al domicilio necessiti delle professionalità di chi ha amplissima esperienza di servizi a favore della cronicità» dice Luca Degani, presidente di Uneba, l’Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale.

«Un progetto attivato con risorse proprie, su un bene immobile di un ente privato no profit che non può accedere ai fondi strutturali del Pnrr (riservati solo agli enti pubblici) ma che si pone comunque a servizio del suo territorio con risorse proprie».

Sono vent i posti letto all’interno della struttura ad alta complessità medica, finalizzata al rientro a domicilio dei percorsi di dimissioni ospedaliera protetta.

La struttura viene inaugurata sabato 19 ottobre dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

L’unico Ospedale di comunità attualmente attivo in provincia di Varese è quello di Somma Lombardo. Un altro doveva vedere la luce a Luino ad aprile dell’anno scorso, come aveva comunicato l’Asst, ma in realtà non si è ancora concretizzato.