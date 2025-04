A Laveno Mombello cantano i cori dei piccoli della Valcuvia e di Valencia

Martedì 22 a Villa Frua, Laveno Mombello è in programma il concerto “¡Hola! Musica senza frontiere”, con 35 ragazzi della scuola di Musica “Divisi” di Valencia (Spagna) e i 50 coristi dei Piccoli Cori Valcuvia che canteranno e suoneranno alle ore 16, con il Patrocinio del Comune di Laveno e della Pro loco di Laveno-Mombello-Cerro (vedi allegato “Descrizione evento”).

L’evento di martedì 22 a Villa Frua è ad ingresso libero e gratuito (in caso di maltempo sarà al Teatro Franciscum di Laveno Mombello. Nel week-end pre pasquale si è concluso invece il progetto “Oltre l’obiettivo”, con due momenti importanti e significativi. Il progetto, sostenuto tramite l’iniziativa “30 giorni per donare” della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, si basava sull’idea che “senza fatica non si arrivi lontano”, e che “con l’impegno si possano raggiungere importanti obiettivi, e, durante il cammino, anche superare i traguardi”.

Infatti, dopo aver seguito le lezioni di canto con Margherita Gianola e di coreografia con Federica Rini, sabato 12 il Junior Coro Valcuvia (15 coristi di medie e superiori) ha portato musica e gioia tra i piccoli degenti dell’ospedale Pediatrico “Del Ponte” di Varese con musiche tratte dai film Disney, mentre domenica 13 il Baby e il Piccolo Coro Valcuvia (35 coristi di infanzia e primaria, nella foto) hanno animato il pomeriggio degli ospiti della RSA “Fondazione Bernacchi” di Gavirate.

Sono stati due momenti molto importanti e formativi per i coristi, che hanno realizzato quanto il loro talento e le loro capacità, se potenziati dall’impegno e dalla costanza, non solo li rendono più competenti, ma possono essere fonte di gioia anche per gli altri. Inoltre, dal 24 al 27 aprile, i Piccoli Cori Valcuvia saranno a Folgaria, al Meeting “Armonicamente Campana”, assieme ad altri 300 giovanissimi coristi da tutta Italia, per cantare sotto la campana della Pace a Rovereto nel 100° anniversario della fusione dei cannoni della guerra in una campana di Pace, la “Maria Dolens”.