Il Lago Maggiore racconta la sua storia: a Laveno riapre il Museo Fondazione Officine dell’Acqua

Giovedì 24 aprile 2025 apre ufficialmente la stagione del Museo Fondazione Officine dell’Acqua a Laveno, un punto di riferimento culturale unico nel suo genere, nato da un importante progetto di rigenerazione urbana che ha saputo trasformare gli antichi magazzini ferroviari e portuali in un centro dedicato alla valorizzazione della memoria storica e della tradizione nautica del Lago Maggiore.

La Fondazione Officine dell’Acqua promuove la conoscenza delle vie d’acqua, della navigazione e della cultura del territorio attraverso iniziative culturali, educative e artistiche. Con il museo, la Fondazione rafforza il proprio impegno nella salvaguardia del patrimonio immateriale e nella diffusione della conoscenza, offrendo uno spazio dinamico e partecipativo per cittadini, scuole, turisti e appassionati.

Il museo ospita una collezione di imbarcazioni storiche, oggetti d’epoca e contenuti interattivi che raccontano la storia della navigazione sul lago, dell’artigianato lacustre e delle comunità che hanno abitato queste rive. Il visitatore potrà vivere un’esperienza coinvolgente e immersiva grazie alla visita accompagnata dai “narratori del museo”, che condurranno alla scoperta delle storie, degli oggetti e delle tradizioni legate al lago (orari visite narrate 9.30; 10.30; 11.30; 14.30; 15.30; 16.30).

UN PATRIMONIO CHE PRENDE VITA

Riconosciuto nel novembre 2024 da Regione Lombardia come luogo della cultura, il Museo Fondazione Officine dell’Acqua rappresenta un virtuoso esempio di recupero e valorizzazione del patrimonio locale. Un luogo in cui tradizione, memoria e paesaggio si incontrano per costruire un dialogo intergenerazionale e stimolare una riflessione sul passato, sul presente e sul futuro delle comunità lacuali.

Oltre alla visita al museo, sarà possibile vivere l’emozione di un tour del Golfo di Laveno a bordo di un’Inglesina, la tipica barca a remi del lago, ammirando le storiche fortificazioni asburgiche da una prospettiva inedita e suggestiva, immersi nel silenzio dell’acqua e della natura.

Il museo è uno spazio di divulgazione culturale che offre anche una programmazione ricca di laboratori didattici, mostre temporanee, corsi e progetti educativi dedicati a scuole, famiglie e adulti. Una proposta multidisciplinare che promuove la partecipazione attiva e la scoperta attraverso linguaggi contemporanei e accessibili.

Orari di apertura al pubblico

Giovedì e Domenica: 9:30 – 12:30

Venerdì e Sabato: 9:30 – 12:30 | 14:30 – 17:30

Contatti e informazioni

www.officinedellacqua.eu – Fondazione Officine dell’Acqua – Via Garibaldi 12, 21014 Laveno Mombello (VA)