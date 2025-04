Dopo la piena si stabilizza il livello del Lago Maggiore

Ieri, giovedì 17 aprile, a causa delle intense precipitazioni che hanno colpito la zona, il livello del Lago Maggiore ha registrato un improvviso e significativo innalzamento. Questa impennata è stata monitorata con attenzione, dato il rischio di esondazioni che hanno interessato diverse aree lungo le rive del lago.

Fortunatamente, nella giornata di venerdì 18 aprile, la situazione si è stabilizzata. Secondo le rilevazioni effettuate presso la Stazione di Leggiuno, il livello del lago è sceso a 195.42 metri sul livello del mare (m slm), una cifra che, pur non raggiungendo i livelli di esondazione, si avvicina a soglie critiche in alcune zone del lago.

Per meglio comprendere la portata di questo dato, è utile confrontarlo con le quote di esondazione storiche. Ad esempio, il livello di esondazione generale del lago, fissato dalla Prefettura di Varese, è di 196.81 m slm. Questo significa che il livello attuale, pur essendo elevato, non ha ancora raggiunto i punti critici che potrebbero causare danni significativi.

Le zone limitrofe che potrebbero essere a rischio con un ulteriore aumento del livello sono state storicamente segnate da esondazioni a partire dalla quota di 196.00 m slm, con eventi particolarmente gravi registrati in anni come il 2000 (197.80 m slm) e il 1993 (197.60 m slm).

Il grafico allegato fornisce una visione dettagliata dell’andamento del livello del lago, evidenziando i picchi registrati nelle ultime 24 ore. La situazione resta sotto monitoraggio costante da parte delle autorità locali, che seguono da vicino l’evoluzione del livello idrometrico e la previsione di nuove precipitazioni.

Nella tabella seguente sono riportate alcune delle principali quote di esondazione del lago