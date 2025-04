Le piogge abbondanti alzano il livello dei laghi: il Maggiore esce a Ispra e a Laveno

Laghi sorvegliati speciali in provincia di Varese a causa delle piogge torrenziali che stanno interessando il territorio e il VCO.

Nelle ultime 24 ore il lago Maggiore si è alzato di un metro passando passando da 194 a 195 metri sopra il livello idrometrico. È stata superata la soglia di piena ordinaria.

Ispra

Il sindaco di Ispra Rosalina Di Spirito, attraverso il canale social, ha avvertito la popolazione dell’esondazione sul lungolago e in Via Leopardi.

Sono state delimitate le aree lunga la riva «L’ Amministrazione comunale con la Protezione Civile e le Forze della Polizia Locale stanno costantemente monitorando i livelli e la situazione con i disagi che le precipitazioni e le avversità del meteo stanno, purtroppo, causando. Chiediamo a tutti i Cittadini di non mettersi in situazione di pericolo».

Laveno Mombello

A Laveno Mombello la protezione civile tiene monitorato il livello del Verbano che intorno alle 14 di giovedì era già “uscito“ invadendo la piazza caduti del lavoro, la rotonda sul lago che si trova fra il porto vecchio e la passeggiata che porta verso il porto nuovo. «Qualche scantinato rivierasco allagato per ora, ma nessun danno evidente», spiega Claudio Perozzo, che è stato colonna portante del gruppo di volontari che si mobilita in caso di calamità e tiene sotto controllo gli apporti idrici al lago e i relativi livelli (oggi la protezione civile è coordinata dal vice sindaco Fabio Bardelli). La previsione è che la soglia di esondazione, – già superata – incrementi di ancora 10, 15 centimetri: dipende in gran misura dall’imponderabile, vale a dire la quantità di acqua che verrà scaricata dalle nuvole, e quindi dagli affluenti e dal reticolo idrico minore (nell’area del Vco le precipitazioni sono state abbondanti e hanno causato seri danni).

Lago di Varese

Anche il lago di Varese sta crescendo: nelle ultime ore l’altezza rilevata è aumentata di 10 centimetri a 238,57 metri. Al momento, però è sotto il livello di piena posta a 368,62 metri