L’ironia dei manifesti di Obiettivo Comune Gallarate: “Grazie sindaco per le sue garanzie”

Obiettivo Comune Gallarate torna a mandare messaggi alla città di Gallarate con nuovi manifesti sulle strade: «Grazie signor sindaco per le sue ‘garanzie’», si legge nei nuovi manifesti affissi sulle vie. Il tema è sempre quello, molto sentito, del destino dell’ospedale cittadino e dei suoi servizi.

I manifesti rivolti al sindaco sono poi affiancati anche da quelli che ricordano l’archiviazione definitiva della petizione popolare a Regione Lombardia, a cui avevano aderito 13mila persone nel Gallaratese.

«Hanno archiviato la petizione che chiedeva di salvare il S.Antonio Abate ed è giusto che la gente sappia la verità» dice Massimo Gnocchi, consigliere comunale della civica d’opposizione.

«Tre mesi fam alla richiesta di Ocg rivolta al consiglio comunale di mantenere almeno prevalenti funzioni sociosanitarie nelle mura del nostro ospedale, ci hanno detto che non era possibile e che al massimo ci avrebbero concesso solo pochi servizi ricompresi nella loro mozione blindata dal passaggio diretto in regione. Ora sono spariti anche quelli in larga parte. Ed è tempo che ognuno si assuma le proprie responsabilità».

Il manifesto dedicato alle «garanzie del sindaco» cita anche i servizi considerati “sfumati” nella previsione di Asst Valle Olona:

«Non possono pretendere di far sparire 150 anni di sanità gallaratese senza che nessuno se ne accorga e protesti! Io ed Ocg ribadiamo che Gallarate ha bisogno di mantenere molti più servizi sanitari pubblici rispetto ai pochissimi e risibili concessi».