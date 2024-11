Ospedale di Gallarate, “l’assessore Bertolaso verrà in città”

«L’assessore Bertolaso sarà a Gallarate nelle prossime settimane». L’annuncio arriva da Francesca Caruso, assessora della giunta regionale di Attilio Fontana.

Un annuncio che avviene nel mezzo del dibattito sul destino delle aree del Sant’Antonio Abate, l’ospedale nel centro di Gallarate che sarà dismesso quando sarà realizzato l’ospedale unico Gallarate-Busto Arsizio, in territorio bustocco.

«Ho chiesto e ottenuto un incontro sul territorio in modo tale da non lasciar spazio ad ulteriori interpretazioni che diventano fuorvianti per i cittadini» dice Caruso, che è assessora alla cultura ma che è anche gallaratese e in questo senso si muove per il suo territorio.

«Quello che posso già dire è che tutte le scelte riguardanti la tutela della salute dei nostri gallaratesi sono prese nel loro esclusivo interesse» aggiunge Caruso.

Certo, i princìpi trovano concretezza nelle scelte operative.

La precedente visita dell’assessore Bertolaso a Gallarate, nel 2023

Ed è proprio quello che sta facendo discutere, da quando due settimane fa è stato svelato da Asst Valle Olona il piano per il destino delle aree nel centro di Gallarate, che aveva suscitato molte perplessità anche nel centrodestra (in particolare in Forza Italia) per i pochi servizi previsti e in particolare per la perdita della prospettiva dell’ospedale di comunità.

In Regione l’opposizione – Pd, con l’appoggio dei consiglieri varesini di Italia Viva e del centrodestra di minoranza di Lombardia Migliore – si è nel frattempo mossa al Pirellone presentando una mozione (una presa di posizione del consiglio regionale) per chiedere di reintegrare il progetto di Ospedale di Comunità.

Probabilmente anche per questo dal centrodestra ci si muove con Guido Bertolaso, per riprendere l’iniziativa su un tema sentito e non lasciarla all’opposizione; c’è comunque anche una preoccupazione per il destino dei servizi che sta attraversando anche la maggioranza a Gallarate. Sul tema l’opposizione, dieci giorni fa, ha chiesto inoltre un consiglio comunale aperto, mentre la lista civica OCG ha lanciato una nuova campagna di manifesti molto critici.