Castellanzese riacciuffata nel finale dal Sondrio: al “Provasi” termina 2-2

La Castellanzese, dopo essere stata due volte sopra nel punteggio, ha visto sfuggire la vittoria al 94’. I neroverdi di mister Corrado Cotta sono andati in vantaggio al 23’ del primo tempo grazie ad un rigore trasformato da Chessa. Allo scadere dei primi 45 minuti, la Nuova Sondrio è riuscita a pareggiare grazie ad un gol di Infantino. Lo stesso copione del primo tempo si è ripetuto nella ripresa con i padroni di casa che si sono portati nuovamente in vantaggio, grazie ad un colpo di testa effettuato dal solito Mario Chessa, il quale ha messo a segno la sua doppietta personale. I neroverdi poi hanno iniziato a difendere il risultato cercando di sfruttare gli spazi in contropiede e sono andati vicini al tris proprio su una situazione di ripartenza con Lacchini che ha lanciato a rete Chessa, il quale ha fallito l’appuntamento con la tripletta. Il mancato 3-1 si è poi rivelato un errore fatale per la Castellanzese, visto che al 94’ è stata beffata dal gran gol di Guillermo Busto che ha firmato il gol del definitivo 2-2. Con questo pareggio la formazione neroverde ha agganciato in classifica Pro Palazzolo e Breno a quota 14 punti.

FISCHIO D’INIZIO

La Castellanzese si schiera con il classico 3-5-2 che prevede Mangano a difesa della porta. Davanti a lui Rusconi, Bernardi e Robbiati. A centrocampo Lacchini è affiancato da Di Coste e Castelletto con Marrone e Boccadamo sulle corsie laterali. In avanti Chessa è affiancato da Padovan.

Mister Alessio Bifini risponde con un modulo speculare. In porta c’è Rodriguez, il quale è protetto dal terzetto difensivo composto da Texeira, Busti e Ferreira. Sulle fasce ci sono Escudero e Muletta, mentre al centro D’Alpaos, Infantino e Badjie. Il tandem offensivo è formato da Chillemi e Busto. A dirigere l’incontro è il signor Pietro Marinoni di Lodi coadiuvato dagli assistenti Luca Casula di Carbonia e Flavio Pisu di Oristano.

Primo tempo

Dopo una prima fase di studio al 6’, Robbiati sfiora il vantaggio con una deviazione in area di rigore sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con il pallone che sfiora il palo e termina sul fondo. Al 21’, arriva la svolta della partita con Di Coste che viene steso in area da Texeira e guadagna un calcio di rigore in favore della Castellanzese. Dagli undici metri si presenta Mario Chessa e con freddezza piazza il pallone nell’angolino basso alla destra di Rodriguez e fa 1-0. Dopo il vantaggio neroverde la Nuova Sondrio prova a reagire lanciandosi all’attacco e con il passare dei minuti inizia a crescere, ma non riesce mai a creare particolari problemi all’estremo difensore di casa fino al 43’, quando Alessandro Infantino conquista una palla, dopo una mischia, in area di rigore e con il sinistro calcia a botta sicura e trafigge Mangano segnando così il gol dell’1-1. La prima frazione si chiude senza recupero con il punteggio, dunque, di parità.

Secondo tempo

La ripresa si apre con un’azione personale Boccadamo che dalla fascia sinistra salta tre avversari e, una volta arrivato in area, calcia in diagonale sfiorando il palo alla destra del portiere ospite. Al 15’, occasione per la Nuova Sondrio con un tiro di contro balzo di Infantino che viene sventato sulla linea da Colombo. Scampato il pericolo la Castellanzese si fa vedere in avanti sempre con Colombo che mette in area un cross molto bello, su cui si avventa di testa Mario Chessa che insacca il pallone alle spalle del portiere dei biancazzurri e riporta la sua squadra in vantaggio. Al 30’, Lacchini serve con il contagiri Chessa che scappa sul filo del fuorigioco e una volta arrivato in area apre troppo il destro e il tiro scappa sul fondo. Al 34’, Rossi ha una buona occasione per il pareggio, ma da buona posizione calcia troppo debolmente e passa di fatto il pallone a Mangano che blocca senza problemi. All’ultimo dei 4 minuti di recupero, la Nuova Sondrio trova il pareggio grazie ad un grandissimo gol di Busto che lascia partire un tiro al volo che si insacca violentemente nella porta della Castellanzese. Dopo la rete del capitano ospite la partita finisce con il punteggio di 2-2.