Castellanzese sconfitta dalla Pro Palazzolo: i biancoblu passano 2-1

La Castellanzese è uscita sconfitta per 2-1 dalla sfida casalinga contro la Pro Palazzolo. Al “Giovanni Provasi”, dopo un primo tempo conclusosi a reti inviolate, i gol sono arrivati tra il 12’ ed il 18’ della ripresa. Prima la doppietta del difensore Bane e poi la rete di Rusconi, che ha accorciato le distanze segnando il gol del definitivo 2-1. La Castellanzese dopo questa sconfitta, la seconda consecutiva, in classifica è rimasta attaccata a Ciliverghe e Vigasio a quota 14 punti a + 2 sulla zona playout. La Pro Palazzolo invece con questa vittoria ha agganciato Desenzano e Sant’Angelo in piena zona playoff a quota 20.

Fischio d’inizio

La Castellanzese inizia con il solito 3-5-2 che prevede Poli a difesa della porta. I tre difensori centrali sono Robbiati, Gritti e Bernardi. A centrocampo Castelletto, Di Coste e Fall sono affiancati lateralmente da Rusconi e Boccadamo. La coppia offensiva è formata da Padovan e Colombo.

Mister Marco Didu risponde con un 4-3-1-2. Davanti all’estremo difensore Lionetti ci sono Armati, Allievi, Bane e Boschetti. In cabina di regia c’è Pinardi con al suo fianco Ciccone e Conti. Alle spalle di Alessandro e Ceravolo agisce Tremolada.

L’arbitro è Roberto Carrisi di Padova coadiuvato da Gianmarco Spagnolo di Lecce e Giacomo Scorrano di Lecce.

Primo tempo

La partita è veloce già nelle battute iniziali con le due squadre che si fronteggiano a viso aperto alla ricerca del gol. La Pro Palazzolo prova più volte a farsi vedere in avanti, ma la retroguardia neroverde è brava a respingere al mittente i tentativi avversari. La formazione di casa tenta di sfruttare gli spazi attraverso dei contropiedi e crea due situazioni con protagonisti Padovan e Fall i cui tiri sono stati però respinti dalla difesa biancoblu. Dopo tre minuti di recupero le squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

Secondo tempo

Al 5’ ospiti pericolosi con Tremolada che calcia dal limite dell’area con il pallone che esce di pochissimo. Al 12’ Pro Palazzolo in vantaggio con un colpo di testa preciso di Bane sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Due minuti più tardi il difensore col numero 26 colpisce ancora con un colpo di testa ravvicinato che trafigge per la seconda volta Poli e fa 2-0. La Castellanzese non demorde e al 18’ trova il gol con Rusconi, imbeccato da un bel colpo di tacco di Colombo. La squadra di casa prova poi a forzare nel finale, ma non riesce a pareggiare. Dall’altra parte Poli è stato comunque protagonista di un paio di parate che hanno tenuto il punteggio in bilico fino alla fine. Dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio che sancisce la vittoria della Pro Palazzolo.