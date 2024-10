Cento runners sul Lago Maggiore per la “10 Spri(n)tz”

NOTIZIARIO UISP del 9 ottobre 2024

SPAZIO KABUM – “Grazie a tutti per Giardini Circensi”

.

Giardini Circensi, l’evento organizzato ai Giardini Estensi di Varese sabato 28 e domenica 29 settembre da Spazio Kabum, associazione affiliata alla Uisp, è stata un successo. Ecco il ringraziamento a chi ha partecipato: «Con il cuore ancora in tumulto e vibrante di emozioni nel ripensare ai vostri occhi pieni di meraviglia, ai mille e mila nasi all’insù, alle innumerevoli persone che sono passate a trovarci e a godere insieme a noi di queste due meravigliose giornate di magia circense, vogliamo ringraziare tutte e tutti coloro che hanno reso speciale questa seconda edizione di Giardini Circensi».

«Un grazie di cuore a tutte le/ artisti/e che ci hanno coinvolto con la loro energia; al nostro super tecnico Elia che ha vegliato su tutti noi meglio di un qualsiasi angelo custode; ai nostri preziosi volontari che ci ricordano quanto bella e forte è la meravigliosa famiglia di Kabum; a tutto il numeroso e caloroso pubblico che è venuto a sostenerci come sempre; al comune di Varese. Non potevamo riaprire questo nuovo anno kabummoso in un modo migliore di questo! Kabum…bum!!!».

PODISMO – Più di 100 runners per la 10 SPRInTZ di Laveno

L’Asd SPRInTZ Running Laveno, affiliata a Uisp, chiude con grande soddisfazione anche la terza edizione della gara di punta “10 SPRInTZ a Laveno”, tenutasi domenica mattina con partenza dalla splendida cornice di Cerro di Laveno.

Oltre cento i runners che si sono presentati alla linea di partenza della gara, arrivati da diverse parti dell’Italia e persino dall’estero, correndo sul percorso panoramico lungo la costa del Lago Maggiore con curiosità e allegria. Due parole chiave per l’associazione stessa e per tutti i sui soci, presenti sia come podisti che come volontari che ce l’hanno messa davvero tutta per regalare una giornata indimenticabile agli amici runners.

IL SOLE 24 ORE – Indici di sportività, la provincia di Varese è settima

La provincia di Varese è al settimo posto per indice di sportività nella classifica del Sole 24ore, ed è prima per il successo riscosso ai giochi paralimpici. L’Indice di sportività (che misura la qualità e la diffusione dello sport a livello provinciale) si basa su 35 indicatori suddivisi in quattro categorie: struttura e organizzazione del sistema sportivo, sport di squadra, discipline individuali e relazioni dello sport con l’economia e la realtà sociale.

Per ogni indicatore e categoria viene elaborata la classifica delle 107 province italiane; tenuto conto del diverso “peso” attribuito ai singoli indicatori, viene poi definita la classifica finale. Per lo più i dati fanno riferimento al 2023, per gli sport di squadra si considera la stagione 2023-2024. Nello scorso report Varese era al 12esimo posto, la scalata della classifica è uno stimolo per tutti per continuare a credere nello sport, specialmente in quello per tutti, proprio come fa Uisp.